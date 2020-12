Un tempo di sofferenza, un tempo di rimonta e il resto della partita passato a dominare. Si può sintetizzare così l'esordio stagionale del Brescia in Champions. Nella magica atmosfera della Duna Arena di Budapest la Dinamo Tblisi è partita molto forte, mostrando un gioco veloce e frizzante. Merito delle trame disegnate dal 33enne Rurua, l'allenatore più giovane della manifestazione. Tanto nuoto, e di solito i georgiani non eccellono in questo fondamentale, e bei movimenti in attacco. Un modello di gioco bello da vedere ma molto (troppo) dispendioso. I georgiani sono arrivati un paio di volte a più 2 ma non è bastato, tra la metà del secondo quarto e l'inizio del terzo è arrivato un parziale di 7-0 per il Brescia che ha nettamente indirizzato la partita. Bene Giacomo Cannella (4 gol per lui), e molto bene Angelos Vlachopoulos (5 reti), Jokovic invece è rimasto un po' nascosto ma contro la Dinamo non era necessaria la sua classe. Servirà molto più nei prossimi due appuntamenti, quelli contro Ferencvaros e Barceloneta. Due delle favorite, due delle più forti in assoluto. Gli ungheresi avranno anche il fattore casa da poter sfruttare, senza tifosi certo ma conoscendo meglio di chiunque altro l'impianto della Capitale. Poi la sfida con gli spagnoli a chiudere la prima tappa del gruppo B. Non sarà facile, ma la squadra di Bovo dovrà provare a trovare punti almeno in una delle due sfide, per evitare che il cammino verso la final eight di Hannover diventi complicato.