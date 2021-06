Pallanuoto, la Final 8 di Champions LIVE su Sky

Live su Sky Sport e in streaming su NOW la fase conclusiva dell’edizione 2021 della principale competizione europea maschile per club. A Belgrado, due le squadre italiane in campo: Pre Recco e Brescia

Da oggi e fino al 5 giugno su Sky Sport, e in streaming su NOW, da non perdere l'appuntamento con la diretta della Final 8 di pallanuoto maschile, la fase finale della LEN Champions League, che designerà la squadra campione d’Europa.

Da giovedì 3 giugno, e per tre giorni, sarà la capitale della Serbia, Belgrado, a ospitare l’atto conclusivo della massima competizione europea per club, vinta nell’ultima edizione dagli ungheresi del Ferencvaros.

Pro Recco e Brescia puntano alla coppa

Due le formazioni italiane in corsa, la Pro Recco, campione d’Italia e che il prestigioso trofeo continentale l’ha conquistato in ben otto occasioni, e l’AN Brescia. Si parte oggi con i quarti di finale e su Sky Sport andranno in onda in diretta i match delle due italiane, la Pro Recco contro i tedeschi dell’Hannover, alle ore 13, l’AN Brescia contro i croati dello Jug Dubrovnik, alle 18.

Venerdì, alle 18 e alle 20.30, live le semifinali; stessi orari, sabato 5 giugno, anche per le due finali, prima quella per il 3°/4°, cui farà seguito quella per il titolo, sempre in diretta. Da Belgrado, telecronache delle partite di Daniele Barone, affiancato nel commento da Alessandro Campagna, attuale allenatore della Nazionale maschile di pallanuoto. Le altre partecipanti a questa Final 8 sono: Ferencvaros (Ungheria), Marsiglia (Francia), Barceloneta (Spagna) e Olympiakos Pireo (Grecia).

