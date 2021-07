Pellegrini, gran finale all'ISL. L'evento su Sky

"Ho tantissime cose da fare adesso: tornare a casa, festeggiare il mio compleanno e poi tornare in acqua per International Swimming League", l'evento che si terrà dal 26 agosto al 30 settembre. A Napoli, l'ultima "passerella" per la Divina che potrete vedere live su Sky Sport

E adesso? "Ma io ho tantissime cose da fare". Federica Pellegrini dice addio al nuoto, almeno quello di altissimo livello internazionale con la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. "Prima di tutto - spiega la Divina - tornare a casa che mi stanno aspettando tutti, festeggiare il mio compleanno perchè 33 anni è un'età

importante, poi ci dobbiamo far votare dagli atleti per il Cio, poi ci sarà la Isl a Napoli,

poi un docufilm, c'è anche un progetto di un libro e le registrazioni di Italia's Got Talent". Insomma, Federica non ha intenzione di fermarsi e tornerà in acqua per la Regular Season di International Swimming League. "Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima", aveva detto tempo fa la campionessa.