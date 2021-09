International Swimming League, 4 giorni di gare

Con i Match 7 e 8 dell’edizione 2021, la “ISL”, International Swimming League, torna in acqua a Napoli, dove sono in programma quattro intensi giorni di gare, validi per la Regular Season, da giovedì 16, a domenica 19 settembre, sempre all’interno della piscina Felice Scandone.

Tutte le quattro giornate su Sky Sport e in streaming su NOW: giovedì, venerdì e domenica in differita, sabato in diretta. Telecronache curate da Nicola Roggero, con il commento tecnico affidato a Cristina Chiuso. Sarà, dunque, un’altra occasione per vedere in gara tante stelle del nuoto mondiale, ma non la “Divina”; infatti, la squadra italiana degli Aqua Centurions, di cui è capitana, osserverà un turno di riposo e non parteciperà ai match in programma nei prossimi quattro giorni, anche se non mancheranno gli italiani da seguire.