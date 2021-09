Pellegrini torna in acqua a Napoli. Da oggi LIVE

La ISL su Sky Sport e in streaming su NOW da giovedì 23 a domenica 26 settembre per i Match 9 e 10. La Divina di nuovo in vasca nel weekend con gli Aqua Centurions, a caccia di un posto nel Playoff. Per Federica potrebbe essere l’ultima gara in Italia

Tutte le quattro giornate potranno essere seguite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, giovedì, venerdì e sabato su Sky Sport Arena, con la telecronaca di Riccardo Re, domenica su Sky Sport Action, con la telecronaca di Nicola Roggero, affiancati nel commento da Cristina Chiuso.

Con i match 9 e 10 dell’edizione 2021, l'International Swimming League , torna in acqua a Napoli, dove sono in programma quattro intensi giorni di gare, validi per la Regular Season, da giovedì 23, a domenica 26 settembre, sempre all’interno della piscina Felice Scandone.

L'ultima di Federica in Italia?

vedi anche

Pellegrini&Carraro, che balletto sott'acqua!

Sarà, dunque, un’altra occasione per vedere tante stelle del nuoto mondiale, compresa la Divina, in gara sabato e domenica con gli Aqua Centurions, di cui è capitana, che vanno va a caccia della qualificazione diretta ai Playoff di novembre di Eindhoven, in Olanda, senza passare dai ripescaggi del 29 e 30 settembre, sempre a Napoli. Quella di domenica potrebbe essere l’ultima gara in Italia della Pellegrini, nel caso in cui gli Acqua Centurions dovessero riuscire a centrare la qualificazione diretta. In caso contrario, Federica di nuovo in acqua per la fase dei ripescaggi di fine mese.