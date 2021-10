La Champions di pallanuoto torna su Sky

leggi anche

Pallanuoto, la Pro Recco nello speciale Sky Sport

Il gruppo è rimasto forte, assolutamente competitivo (già cinque vittorie nelle cinque gare ufficiali della stagione, tra campionato e Coppa Italia) ma sarà, come sempre, la scena della Coppa dei Campioni a misurarne le capacità reali nei duelli con le rivali di sempre, da qualche anni in qua; e se il suo girone sembra ampiamente alla portata (lo Jug e il Marsiglia dell’ex Bodegas le avversarie più temibili), sarà dall’altro gruppo che arriveranno le scintille in chiave Final Eight, tra Ferencvaros, Barceloneta, Olympiacos, il già citato Novi Beograd e, naturalmente, i campioni d’Italia e rivali di sempre del Brescia.

La squadra di Alessandro Bovo, parecchio ristrutturata, soprattutto negli uomini chiave (via, oltre a Del Lungo e Cannella, Jokovic, Vlachopoulos e Nikolaidis) ha esordito ieri contro i vice-campioni del Ferencvaros, pareggiando 8-8.

Il viaggio è appena partito. Ricominciamo.