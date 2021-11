Luca Dotto e l'apnea: "Riparto da qui"

"Per ritrovare il respiro bisogna prima star senza", dopo un anno difficile il nuotatore 31enne di Padova torna in acqua e si allena in apnea per puntare a chiudere la carriera alle Olimpiadi di Parigi 2024

"Un anno difficile, molto difficile, dove ritrovarsi è stato sicuramente l'obiettivo principale di Luca Dotto. Il Covid, il rinvio delle Olimpiadi, le tante incertezze e soprattutto la morte improvvisa della madre, hanno polverizzato l'anno 2020 di Luca, creando in lui, così come in tantissime altre persone, forti disagi emotivi. Alla soglia dei 30 anni ti chiedi se ne può valere ancora la pena, soprattutto quando ti crolla il mondo addosso, e capisci come le certezze costruite da sportivo cominciano a vacillare a seguito delle emozioni e delle difficoltà che si vengono a creare quando sposti l'ago della bilancia e ridimensioni completamente la lista delle priorità".

Mike Maric, ex campione mondiale di apnea, oggi medico, docente universitario e coach di atleti olimpionici, introduce così la nascita della sua collaborazione a Y-40 con Luca Dotto, campione d'Europa in carica nei 100m stile in vasca corta, primo uomo italiano ad abbattere il muro dei 48 secondi nei 100m stile libero, vicecampione mondiale nel 2011 a Shanghai e, a oggi, l'unico italiano nella storia medagliato mondiale in questa gara.