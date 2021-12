ISL, a Eindhoven la fase finale che vale il titolo

Ultimi due appuntamenti con l' International Swimming League. Oggi e sabato, ad Eindhoven, la fase finale che vale il titolo: live su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Quattro squadre in acqua: Cali Condors, Energy Standard , London Roar e LA Current. Quattro italiani in gara: Benedetta Pilato, Marco Di Tullio, Ilaria Bianchi e Sara Franceschi

Con l’assegnazione del titolo si chiude ad Eindhoven l’edizione 2021 dell'International Swimming League. Nella città olandese due giorni di grande nuoto, con quattro squadre in gara e i più forti specialisti mondiali in acqua, pronti a sfidarsi al Pieter van den Hoogenband Swimming Stadium, nella Fase finale in programma venerdì 3 e sabato 4 dicembre . Entrambe le giornate potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW alle ore 19 , con la telecronaca di Riccardo Re e il commento di Cristina Chiuso.

Le quattro formazioni al via saranno: Cali Condors (USA, squadra campione In carica), Energy Standard (Francia), London Roar (Inghilterra) e Los Angeles Current (USA). Nonostante l’assenza dell’italiana Aqua Centurions, eliminata ai Playoffs, e della sua capitana Federica Pellegrini, che ha appena chiuso la carriera in vasca, ad Eindhoven saranno quattro gli italiani in gara: Benedetta Pilato e Marco Di Tullio (Energy Standard), Ilaria Bianchi (London Roar) e Sara Franceschi (Los Angeles Current). Nessun italiano tra i favoriti Cali Condors, che metteranno in acqua quello che viene attualmente considerato il più forte nuotatore al mondo, l’americano Caeleb Dressel, che tornerà in vasca proprio in questa occasione, dopo esser stato tenuto a riposo negli ultimi Playoffs.