Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco su Sky

Doppio appuntamento con la Len Champions League: in acqua per la quinta giornata le due italiane. Martedì 14 dicembre l’AN Brescia in trasferta in casa del VK Novi Beograd (ore 22, differita Sky Sport Action), mercoledì 15 dicembre Pro Recco in Ungheria contro l’OSC Budapest (ore 18.30, live Sky Sport Action)