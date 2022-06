Fangio 7^ nei 200 rana. Sincro: duo azzurro quarto

Si chiude con un settimo posto la finale dei 200 rana ai Mondiali di nuoto per Francesca Fangio. L'azzurra ha chiuso la gara con il crono di 2'25''08, lo stesso nuotato in semifinale dalla 26enne livornese, al debutto in una finale mondiale. Vittoria per la statunitense Lilly King (2'22''41) davanti all'australiana Jenna Strauch e la connazionale Kate Douglass. "In semifinale pensavo di aver pagato l'ansia prima della gara, evidentemente il tempo che ho nelle gambe per ora è questo - ha spiegato Fangio - Volevo divertirmi e godermi la gara, è stato bello essere in una finale mondiale. Mi dispiace perché il tempo non mi rispecchia, ma è esperienza e mi rifarò in altre occasioni".