Miressi 8° nei 100 stile, Cerruti 4^ nel sincro

Niente da fare per Alessandro Miressi nei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. L'azzurro, primatista italiano e campione mondiale in vasca corta nella distanza, non è andato oltre l'ottavo posto nella finale vinta dal 17enne rumeno David Popovici, al secondo oro nella rassegna dopo i 200 stile. Miressi ha chiuso con il crono di 48''31, lontano dal tempo del vincitore (47''58), ma anche dai suoi consueti standard. Completano il podio il francese Maxime Grousset (47''64) e il canadese Joshua Liendo Edward (47''71).

Miressi: "Tantissima delusione" leggi anche Martinenghi-bis: argento nei 50 rana Miressi aveva parlato nei giorni scorsi delle sensazioni negative in vasca sui 100 metri, sia nelle batterie che nella gara 4x100 chiusa dall'Italia al terzo posto. Rendimento confermato anche nella finale e che, ovviamente, non soddisfa il 23enne piemontese: "Questo Mondiale è deludente nonostante il bronzo nella 4x100 - ha spiegato a Sky Sport - non sono per niente soddisfatto e non so cosa mi sia successo. Lo capirò alla fine quando sarò andato via. Mi girano le scatole se penso che con un tempo che ho già nuotato avrei potuto vincere l'oro. Adesso penso a recuperare le forze e chiudere il Mondiale nel modo migliore in staffetta".

SINCRONIZZATO Paura a Budapest: atleta perde i sensi in acqua Momenti di grande preoccupazione ai Mondiali di nuoto di Budapest, per fortuna con lieto fine: Anita Alvarez, 25enne statunitense, ha perso i sensi in acqua alla fine del suo esercizio di nuoto sincronizzato ed è finita a fondo vasca per una decina di secondi. La sua allenatrice si è subito tuffata per portarla in salvo e consegnarla ai sanitari presenti a bordo vasca. La ragazza, probabilmente svenuta a causa del caldo e dello stress, adesso sta bene MALORE PER ANITA ALVAREZ: IL RACCONTO DEL NOSTRO INVIATO. VIDEO Anita Alvarez è impegnata nel suo esercizio individuale ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest 2022 Ma qualcosa non va: nelle fasi finali dell'esercizio la 25enne statunitense accusa un malore

Fangio in finale nei 200 rana Intanto un'altra italiana ha centrato la qualificazione alla finale: si tratta di Francesca Fangio nei 200 rana. L'azzurra, quinta nella seconda semifinale, si è qualicata con il tempo di 2'25''09. "Il tempo non mi soddisfa per niente, non sono mai entrata in gara - ha spiegato Fangio - La finale andrà onorata al meglio". La gara è in programma giovedì alle ore 18.52.