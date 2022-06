Tre medaglie in mezz'ora per gli azzurri. Oltre l'oro di Paltrinieri, seconda medaglia mondiale per Pilato e Ceccon, rispettivamente argento nei 50 rana (vittoria per la lituana Meilutyte) e bronzo nei 50 dorso (grazie alla squalifica al VAR dello statunitense Ress)

Bis di Benedetta Pilato e Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Dopo l'oro nei 100 metri, i due azzurri sono saliti sul podio nelle rispettive specialità anche nei 50 metri. Pilato ha conquistato la medaglia d' argento nei 50 rana , ripetendo così lo stesso risultato del Mondiale 2019 a Gwangju, in Corea. La 17enne tarantina ha chiuso la gara in 29''80 , lontana soltanto un decimo dalla vincitrice, la lituana Ruta Meilutyte . Terza la sudafricana Lara Van Niekerk. "Ho sbagliato la partenza, ma sono contenta lo stesso - ha spiegato Pilato - Puntavo su questa gara, l'oro nei 100 è stata una sorpresa. Il record del mondo Avevo puntato tutto su questa gara, il 100 è stata una sorpresa. Il record del mondo dello scorso anno nei 50 mi ha messo pressione in più. Peccato, ma ci sta. Un oro e un argento, sono molto contenta di quanto fatto ".

Ceccon 3° nei 50 dorso grazie al VAR

È servito l'ausilio del VAR, invece, per stabilire l'ordine d'arrivo dei 50 dorso. Una revisione costata cara al vincitore iniziale, lo statunitense Justin Ress, squalificato per aver toccato la piastra finale senza nessuna parte del corpo fuori dall’acqua. La decisione ha fatto scalare tutti di una posizione e ha consentito a Thomas Ceccon di salire sul podio con il tempo di 24''51. Oro per lo statunitense Hunter Armstrong, argento al polacco Ksawery Masiuk. "Per come sono fatto io è come se questa medaglia non l'avessi al collo - ha detto Ceccon - Ho fatto un po' peggio della semifinale, forse c'era la tensione. È arrivata la medaglia, ma per me è come se fossi quarto anche se resta un bronzo. Mi dispiace per Ress".