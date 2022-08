Nicolò Martinenghi è il favorito d'obbligo nella rana, reduce dal titolo iridato vinto a Budapest: "L'obiettivo sono tre medaglie d'oro nei 50, nei 100 e nella staffetta, ma vedremo. Per prenderci la scena di Federica Pellegrini siamo qui in tantissimi. L'assenza di Peaty? Mi spiace". Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 21 agosto

EUROPEI NUOTO SU SKY, LA GUIDA TV