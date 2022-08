Greg fissa il suo obiettivo personale per gli Europei di Roma, in diretta su Sky da giovedì 11 agosto: "Mi sono preparato bene, al Foro Italico ho fatto grandi prestazioni. Mi aspetto di vedere in tribuna tanti volti familiari. A medaglia in tutte le gare? Il programma è intenso, ma ci proverò. I 1500 li voglio fare bene anche qui in casa". E sui compagni: "È una squadra fortissima, Ceccon mi ha sbalordito"

