Europeo in casa per la nuotatrice romana che dovrà difendere gli ori conquistati lo scorso anno nei 400, 800 e 1500 stile: "Non è una pressione, ma uno sprono. Ho capito di poter tirare fuori il carattere anche dopo una sconfitta e questo è un valore aggiunto. Sarà bello vedere tanto tifo per me e i miei compagni"

EUROPEI NUOTO SU SKY, LA GUIDA TV