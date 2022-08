Pellacani: "Spero di ripetere l'oro del 2020"

Campionessa europea e vice campionessa mondiale nel trampolino tre metri sincro mixed, Chiara Pellacani è pronta per regalarsi altre gioie azzurre: "C'è una grande squadra, un mix di giovani ed esperti davvero valido. Sento un po' di pressione, ma questa è casa mia e non vedo l'ora di gareggiare. Non faccio pronostici, ma spero di bissare il titolo di Budapest 2020". Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 21 agosto

EUROPEI NUOTO SU SKY, LA GUIDA TV