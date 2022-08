Si aprono a Roma gli Europei di nuoto. Al Foro Italico scendono in vasca i primi azzurri protagonisti, in serata si assegnano le prime medaglie nei 400 misti maschili, nelle due staffette 4x200 stile libero e nel squadra tecnico dell'artistico. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

GUIDA TV - CALENDARIO E ORARI