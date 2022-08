Federica Pellegrini sarà la super ospite dello studio che commenterà la prima giornata agli Europei di nuoto a Roma: appuntamento alle 19.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Tutte le gare in diretta e in streaming anche su NOW

Prendono il via oggi a Roma gli Europei maschili e femminili di nuoto, nuoto artistico e tuffi, in programma nelle piscine del Foro Italico da oggi, giovedì 11, a domenica 21 agosto, integralmente in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per l'occasione Sky inaugura il suo studio dal Foro Italico ospitando Federica Pellegrini, madrina della manifestazione. Appuntamento LIVE alle 19.45 su Sky Sport Uno e Arena. Sky Sport racconterà il grande evento europeo con studi e telecronache live da Roma. Una copertura capillare, fin dal mattino e per tutte le giornate di gara, raccontate dalla “squadra nuoto” di Sky, che potrà contare sulla competenza e l’esperienza di Cristina Chiuso, Costanza Fiorentini, Tommaso Rinaldi e Francesca Dallapè, a cui sarà affidato il commento tecnico. Alle telecronache si alterneranno, invece, Riccardo Re, Niccolò Omini, Federica Zambon e Luigi Vaccariello.

La piscina del Foro Italico farà da sfondo allo studio “Estate Azzurra: Europei di nuoto” in programma per i pre e post gara delle varie discipline. In conduzione Sara Benci e a bordo vasca Federica Frola. Tanti anche gli ospiti illustri che interverranno su Sky Sport nel corso degli Europei, tra i quali, grazie anche alla collaborazione della Federazione Italiana Nuoto: Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto e Luca Marin.