Bertocchi oro nel trampolino 1m, bronzo Pellacani

Seconda medaglia d'oro per i tuffi italiani. Elena Bertocchi trionfa nel trampolino da 1 metro: secondo titolo consecutivo per lei nella disciplina dopo quello a Budapest nel 2020, terzo considerando anche Kiev 2017. Completa il podio Chiara Pellacani, medaglia di bronzo

Elena Bertocchi conquista la 15^medaglia d'oro per l'Italia in questi Europei, la 37^ complessiva e la quarta nei tuffi. La tuffatrice milanese ha vinto la gara del trampolino da 1 metro, precedendo la svedese Emma Gullstrand e la connazionale Chiara Pellacani, privata dell'argento all'ultimo tentativo. Bertocchi e Pellacani avevano messo le cose in chiaro già nelle eliminatorie delle 12, dove avevano fissato il primo e il secondo punteggio totali. Il copione tra semifinale e finale è stato molto simile. Entrambe sono partite in sordina, iniziando però ad alzare i giri con il passare dei tuffi e prendendosi subito le prime due posizioni virtuali. Pellacani si era avvicinata tantissimo a Bertocchi, con solo un punto a dividerle prima del quinto e ultimo tuffo: alla fine però ha prevalso l'esperienza di quest'ultima, che ha chiuso con un punteggio totale di 264.25. La sua rivale è stata invece superata di una spanna da Gullstrand (259.65 vs 259.05): Pellacani può però consolarsi con il fatto di aver vinto la sua seconda medaglia nella rassegna dopo l'oro di ieri nel Team Event.