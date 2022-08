Ancora in vasca gli azzurri del nuoto per questa sesta giornata a Roma. Mattinata di batterie importanti con tanti big impegnati come Thomas Ceccon e Alberto Razzetti. Nel pomeriggio sono ben sette le finali in corsia da seguire con diverse possibilità di podio per i nostri. Alle 12 tornano i tuffi: previste due finali a partire dalle 14. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL PROGRAMMA DI OGGI