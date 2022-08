Show della 4x100 mista uomini: è medaglia d'oro

Prestazione maiuscola di Ceccon, Martinenghi, Rivolta e Miressi che vincono la gara con il nuovo record dei campionati (3'28''46) davanti a Francia e Austria. Sono 35 medaglie per l'Italia dal nuoto in vasca, 13 delle quali d'oro

L'Italia chiude il programma delle gare in vasca agli Europei di nuoto con un'altra medaglia d'oro. È stato un vero e proprio dominio quello della 4x100 mista maschile composta da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi. Dopo il bronzo olimpico e l'oro mondiale (in quel caso c'era Burdisso e non Rivolta), gli azzurri si sono confermati anche in campo europeo con un crono straordinario: 3'28''46, nuovo record dei campionati. L'Italia ha dominato dalla prima all'ultima bracciata, chiudendo con 4 secondi di vantaggio su tutti gli inseguitori: argento alla Francia, bronzo all'Austria.