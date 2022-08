Pomeriggio surreale a Ostia dopo quasi quattro ore di gara: la prova è stata cancellata perché nel momento in cui hanno dato lo stop per mancata sicurezza, il giudice capo non aveva la visuale corretta per valutare la posizione degli atleti LE MEDAGLIE ITALIANE - IL MEDAGLIERE COMPLETO Condividi

Quasi quattro ore di gara, più di 17 km percorsi nel mare grosso, ma nessuna medaglia assegnata. È il riassunto di un pomeriggio surreale vissuto a Ostia nella 25 km in acque libere, maschile e femminile, degli Europei di nuoto. Era l'undicesimo dei quindici giri previsti quando la giuria ha deciso di fermare la prova per le condizioni avverse del mare. Da regolamento, superata la metà della gara (12,5 km) sarebbe stato possibile assegnare le medaglie, stilando l'ordine d'arrivo nel momento dell'interruzione. Tuttavia la prova è stata cancellata perché nel momento in cui hanno dato lo stop per mancata sicurezza, il giudice capo non aveva la visuale corretta per valutare la posizione degli atleti. Una decisione assunta dopo oltre due ore dall'interruzione che lascia l'amaro in bocca per l'Italia. Nel maschile erano in testa Mario Sanzullo, Dario Verani e Matteo Furlan; al femminile, invece, Barbaro Pozzobon e Veronica Santoni erano rispettivamente in seconda e terza posizione alle spalle della francese Joussie.

Il comunicato LEN leggi anche Paltrinieri-Acerenza, doppietta nella 5 km fondo "A causa di un caso di emergenza dovuto alle condizioni meteorologiche, sia i capi arbitri che il delegato alla sicurezza hanno deciso di interrompere immediatamente le gare per la sicurezza degli Atleti e degli Ufficiali di Gara sul percorso. Poiché i Chief Referees non avevano una visione delle classifiche finali di entrambe le gare, il Comitato tecnico LEN Open Water ha deciso di annullare la classifica per entrambe le gare. LEN si scusa con tutti gli atleti partecipanti a questa gara, che si sono dedicati al duro lavoro per essere pronti a questo evento, per non essere stati in grado di determinare la classifica finale, nonostante l'evento si sia svolto in queste condizioni estreme. Secondo i principi della LEN, la sicurezza degli atleti e degli ufficiali di gara prevarrà in ogni circostanza. Le gare di 10 km di domenica e la staffetta di 5 km a squadre si svolgeranno secondo il programma annunciato in precedenza, rispettivamente dalle 10:00 e dalle 16:00. Tuttavia, in caso di condizioni meteorologiche avverse, le gare possono essere posticipate o annullate".

Verani: "Sono deluso, c'è stato un errore" leggi anche Marsaglia oro nel trampolino 3 metri, Tocci bronzo Tanta delusione per Dario Verani, campione del mondo in carica sulla distanza e in lotta per l'oro prima dell'interruzione: "Sono deluso, venivo da un oro mondiale e riconfermarmi a casa sarebbe stato indescrivibile - spiega a Sky Sport - Ero lì per la vittoria, non finire la gara mi rammarica. Avevamo fatto 18 km, potevamo finire: c'è stato un errore del giudice arbitro".

Sanzullo: "Fatto un allenamento di 18 km" Alle parole di Verani fa eco Mario Sanzullo, primo nel momento dello stop: "Abbiamo fatto un allenamento di 18 km, è stata dura. Ci dovrò ragionare sopra, è stato brutto non poter festeggiare qui con i miei amici e la mia famiglia".