Oro per l'Italia nel Team Event in acque libere

Bruni, Taddeucci, Paltrinieri e Acerenza vincono la staffetta divisa in quattro frazioni da 1250 metri ciascuno: argento per l'Ungheria, bronzo alla Francia. Gli azzurri hanno vinto tre gare su cinque nelle acque libere

L'ultima medaglia d'oro per l' Italia agli Europei di nuoto arriva dalle acque libere grazie alla staffetta mista. Rachele Bruni , Ginevra Taddeucci , Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza hanno vinto il Team Event, diviso in quattro frazioni da 1250 metri ciascuno. Gli azzurri hanno domato le acque agitate di Ostia, chiudendo davanti all'Ungheria e la Francia. L'Italia ha condotto la gara in testa sin dalle prime bracciate, bruciando poi nel finale gli ungheresi con la volata vincente di Mimmo Acerenza (al secondo oro di giornata) ai danni di Kristof Rasovszky.

Il dominio in acque libere

L'Italia è stata la protagonista assoluta anche nelle acque libere, vincendo tre gare su cinque e con il rimpianto della mancata assegnazione delle medaglie nelle 25km. Due ori e un argento per Mimmo Acerenza; due ori per Gregorio Paltrinieri; un oro e un argento per Ginevra Taddeucci; un oro per Rachele Bruni; un bronzo per Giulia Gabbrielleschi.