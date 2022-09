Ennesimo riconoscimento per Federica Pellegrini, alla quale è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattate presso l'università San Raffaele di Roma. La campionessa olimpica ha tenuto una Lectio Magistralis intitolata "La Donna e la Performance Sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione"

PELLEGRINI: "AIUTARE SPORT A SUPERARE INVERNO" - IL VIDEO DELLA CERIMONIA