Cesare Butini: "Nostro nuoto è in ottima salute"

Il direttore tecnico della nazionale di nuoto guarda a Melbourne e pensa già all'Olimpiade del 2024 che "bussa alla porta". Ma il futuro, quello vicinissimo, è l'Australia. "Vasca corta? E' un altro sport, ma non per questo è di Serie B"

Sky Sport trasmetterà in diretta i Mondiali di nuoto in vasca corta che si disputeranno a Melbourne dal 13 al 18 dicembre. Rivedremo così gli Azzurri che ci hanno fatto sognare agli Europei di Roma, quando hanno confermato in vasca di essere la Nazionale italiana di nuoto più forte di sempre.