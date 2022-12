Nuoto, Ceccon: "Vasca corta? Sto imparando"

Thomas Ceccon è cresciuto (anche se ha solo 21 anni) e non è più genio e sregolatezza: "Mi sono calmato e ho smesso di fare Cassanate", ammette a Sky Sport. Il nuotatore veneto sarà uno dei protagonisti del Mondiale di Melbourne: "Sto imparando a gareggiare in vasca corta. Vincere? Difficile, ci sono molti specialisti forti, ma penso che farà comunque bene"

Sky Sport trasmetterà in diretta i Mondiali di nuoto in vasca corta che si disputeranno a Melbourne dal 13 al 18 dicembre. Rivedremo così gli Azzurri che ci hanno fatto sognare agli Europei di Roma, quando hanno confermato in vasca di essere la Nazionale italiana di nuoto più forte di sempre.