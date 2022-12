Razzetti: "Questa Nazionale può fare grandi cose"

Manca davvero poco ai Mondiali di Melbourne e Alberto Razzetti punta tutto sugli Azzurri: "Siamo la Nazionale più forte di sempre, siamo un gruppo davvero incredibile ed affiatato". Ora non resta che scendere in acqua. Appuntamento dal 13 dicembre live su Sky Sport

Appuntamento da non perdere su Sky Sport che trasmetterà in diretta i Mondiali di nuoto in vasca corta che si disputeranno a Melbourne dal 13 al 18 dicembre. Rivedremo gli Azzurri che ci hanno fatto sognare agli Europei di Roma, quando hanno confermato in vasca di essere la Nazionale italiana di nuoto più forte di sempre.