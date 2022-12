La 4x100 stile è da favola: oro e record del mondo

Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon vincono la medaglia d'oro a Melbourne con il nuovo record del mondo in vasca corta: 3'02''75. "È un record incredibile" le prime parole di Miressi dopo la gara. Argento per l'Australia, bronzo per gli Stati Uniti

È ancora grande Italia nella staffetta 4x100 stile maschile. Dopo l'oro europeo in vasca lunga a Roma, gli azzurri hanno conquistato il titolo iridato nei Mondiali in vasca corta a Melbourne. Una prestazione spaziale di Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon che hanno realizzato il nuovo record del mondo in vasca corta, chiudendo la gara in 3'02''75. "È un record incredibile, il nostro primo insieme" ha detto Miressi subito dopo la gara, incredulo per quanto fatto. Un successo mai in discussione per gli azzurri che hanno condotto la gara sin dalle prime bracciate, migliorando così l'argento conquistato un anno fa ad Abu Dhabi. Sul podio salgono anche l'Australia, argento, e gli Stati Uniti, bronzo.