Seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Nelle batterie della notte, tutti gli italiani sono riusciti a superare il primo step. Nicolò Martinenghi è in semifinale dei 100 rana con il miglior crono assieme a Simone Cerasuolo. Nella stessa distanza qualificata anche Benedetta Pilato, seppur a fatica. Attesa per la 4x50 mista mix, gara che aprirà la rassegna del mattino. Finali live dalle 9.30 italiane, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Le batterie della seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne sorridono agli italiani in gara. Tutti qualificati allo Sports and Aquatic Centre ad Albert Park, a partire da Nicolò Martinenghi. Il campione europeo e mondiale in carica in vasca lunga dei 100 rana si qualifica in semifinale della disciplina con il primo crono in 56'60. Anche Simone Cerasuolo stacca il pass: entrambi saranno impegnati nelle semifinali della mattina italiana.

Fatica Pilato, Ceccon e Miressi ok nei 100 stile

Qualche problema in più per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili. La nuotatrice tarantina è in semifinale con il 13^ tempo, 1.06.21, oltre tre secondi più lento della migliore delle batterie, la lituana Ruta Meylute. Nei 100 stile libero maschili si qualificano per le semifinali Alessandro Miressi e Thomas Ceccon, rispettivamente con il quinto e il settimo tempo complessivi. Anche loro torneranno in vasca nella mattina italiana, quando la prima gara in programma sarà la finale della staffetta 4x50 mista mix. Azzurri e azzurre partono dal sesto crono: la medaglia è difficile, ma non impossibile. Dalle 9:30 si torna in acqua: oltre alla staffetta, l'Italia ha velleità di medaglie anche con Lorenzo Mora nella finale dei 100 dorso.

Gli appuntamenti odierni

09:35: 4×50 mista mixed Finale



09:42: 800 stile libero donne Finale

09:57: 100 stile libero donne semifinali

10:08: 100 stile libero uomini semifinali

10:25: 100 dorso donne Finale

10:32: 100 dorso uomini Finale

10:45: 100 rana donne semifinali

10:57: 100 rana uomini semifinali

11:14: 50 farfalla donne Finale

11:20: 50 farfalla uomini Finale

11:32: 4×200 stile libero donne Finale