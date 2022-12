Infinito Paltrinieri: oro anche negli 800 stile

Back to back di Paltrinieri che dopo i 1500 vince anche gli 800, per la prima volta inseriti nel programma dei Mondiali in corta. Ottima prestazione dell'azzurro che ha fatto la differenza nella seconda metà di gara: completano il podio il norvegese Christiansen e il francese Fontaine

Gregorio Paltrinieri non smette di stupire ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Dopo l'oro nei 1500 stile, l'azzurro ha centrato il bis negli 800 stile, gara che prima di quest'anno non faceva parte del programma dei mondiali in corta. SuperGreg ha messo subito il suo sigillo, inserendo nel suo mosaico l'ultimo tassello che mancava in una carriera straordinaria. Il nuotatore emiliano ha vinto in 7'29''99, stabilendo il nuovo record dei campionati davanti a Henrik Christiansen e Logan Fontaine. Proprio il francese ha cercato lo strappo nella prima metà di gara, ma Paltrinieri è riuscito a respingere l'attacco e a fare la differenza nella seconda parte.