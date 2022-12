Mondiali vasca corta, il programma di oggi su Sky

Ultima giornata ai Mondiali in vasca corta a Melbourne. L'Italia vuole chiudere in bellezza con Martinenghi-Cerasuolo nei 50 rana maschili, Rivolta nei 100 farfalla e Pilato nei 50 rana femminili, ma riflettori puntati anche sulla 4x100 mista uomini. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

In programma oggi la sesta e ultima giornata della sedicesima edizione dei Campionati mondiali in vasca corta. Palcoscenico la piscina all'aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre situato nell'Albert Park della capitale del Victoria, che già nel 2007 ospitò la rassegna iridata in vasca lunga. Sky Sport proporrà la manifestazione in diretta integrale fin dalle batterie della notte, sino alle finali al mattino (ora italiana).

Mondiali di nuoto in TV e streaming: dove vederli

Gare in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con batterie alle 11.00 locali (l'una di notte ore in Italia), e finali alle 19.30 (le 9.30 in Italia). Due i canali dedicati alla manifestazione iridata australiana, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con la telecronaca affidata a Riccardo Re, affiancato nel commento tecnico da Cristina Chiuso. “Special Guest” di questo evento mondiale Luca Dotto, Campione d'Europa nei 100 stile libero in vasca corta nel 2017 a Copenaghen, ospite in studio a Milano per un commento a caldo su Sky Sport 24 al termine delle finali e presente con Cristina Chiuso nell’appuntamento fisso delle 14 all’interno dello “Studio Mondiali Nuoto”. Alle 18.30, verranno proposti gli “Highlights Mondiali nuoto”, una sintesi di circa 30 minuti con il meglio delle finali del mattino, in onda sempre su Sky Sport 24 e in serata sui canali Sky Sport. Approfondimenti, news e interviste anche su sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySport).