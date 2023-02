Pallanuoto, Brescia e Pro Recco live su Sky

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile e con i match della LEN Champions League 2022/2023. Tra venerdì 17, e sabato 18 febbraio si giocano le partite dell’ottava giornata della Regular Season, le stesse del turno precedente, ma a campi invertiti.

Brescia ospita Marsiglia, Pro Recco in casa con Dinamo Tbilisi

Sfida casalinga per l’AN Brescia, che venerdì ospita i francesi del Marsiglia. Match in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 20.30. Telecronaca di Daniele Barone, affiancato nel commento da Leonardo Binchi. In classifica, bresciani al primo posto nel loro girone con 18 punti, francesi ultimi con 4. Sabato 18 febbraio a scendere in acqua sarà, invece, la Pro Recco, anch’essa in casa, che se la vedrà con i georgiani della Dinamo Tbilisi. Diretta alle ore 19.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Telecronaca affidata a Daniele Barone, commento di Ettore Miraglia. In classifica, i liguri guidano il loro girone con 18 punti insieme a Olympiacos Pireo e Barceloneta, mentre i georgiani chiudono il gruppo ancora a quota zero.