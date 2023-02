Sinner-Wawrinka, dove vedere l'incontro in tv

Dopo la grande vittoria contro Tsitsipas, l'azzurro affronterà ai quarti dell'ATP 500 di Rotterdam lo svizzero Wawrinka, numero 130 del mondo. Tre i precedenti tra i due, con l'elvetico in vantaggio 2-1. Il match è in programma venerdì 17 febbraio alle 19.30, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW



SINNER DA URLO: TSITSIPAS KO IN DUE SET