Federico Buffa Talks, le foto del backstage

Paltrinieri è il nuotatore italiano più vincente di sempre, campione del mondo in carica dei 1500m in vasca corta e lunga, della 10 km in acque libere e degli 800m in vasca corta; campione olimpico a Rio 2016 nei 1500m stile libero, argento e bronzo a Tokyo 2021. E’ campione europeo in carica anche degli 800m (vasca lunga e corta), nella 5km in acque libere e nella 5km a squadre e detentore del record europeo in vasca lunga degli 800m e 1500 stile libero. Il suo idolo sportivo è Kobe Bryant, per questo ha scelto di parlare di lui e farselo raccontare da Buffa