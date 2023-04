Federico Buffa Talks, la nuova produzione originale Sky Sport

Federico Buffa Talks è il nuovo format targato Sky Sport in onda da stasera con il primo episodio alle 22.45 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW. Sei puntate di un percorso tra presente e memoria, campioni e grandi imprese, in cui Buffa dialoga con Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Nella seconda parte, l'incontro con un Gregorio Paltrinieri: l'episodio andrà in onda da lunedì 17 aprile alle 22, sempre su Sky Sport Uno. Tutte le puntate saranno disponibili anche on demand Condividi

Ci ha abituato a racconti di sport memorabili, imprese eroiche e storie di uomini diventati immortali. Da sabato 15 aprile, Federico Buffa torna su Sky Sport con un format completamente nuovo: "Federico Buffa Talks", un viaggio in 6 puntate (la prima in onda dal 15 aprile su Sky e in streaming su NOW), fatte di dialoghi, attraverso la storia e le storie dello sport. Federico Buffa accompagna lo spettatore in un percorso tra presente e memoria, campioni e grandi imprese. Il clima del programma è quello di una serata tra amici, compagni di viaggio, dove si tira tardi ad ascoltare chi ne sa e ci sa fare con le parole. Tra mille curiosità e domande, a conversare con Buffa ci sarà Federico Ferri, direttore di Sky Sport, che ha ideato e firmato con lui tutti i programmi di Buffa su Sky.

Le storie di sport non mentono Da Diego Armando Maradona a Manute Bol, da Kobe Bryant a Sofia Goggia, Buffa racconta storie che si tramandano di padre in figlio, la cui potenza risiede principalmente nella loro sincerità: sono cronaca non finzione, sono storie autentiche, di persone vere, reali eppure straordinarie. Per questo incantano e appassionano, perché le storie di sport non mentono. Buffa: "Lo sport esperanto del mondo" “Lo sport – dice Buffa – è l’esperanto del mondo, una lingua che parla tutto il pianeta. Le storie di sport hanno questa capacità di mettere insieme momenti che ricordano altri momenti, che ne ricordano altri e questo le rende particolarmente potenti perché c’è un’eredità che le generazioni trasmettono a quelle successive”.

Sei storie, sei campioni: si parte con Gregorio Paltrinieri Federico Buffa Talks, come detto, è un viaggio a puntate che si articola tra dialoghi e aneddoti, riflessioni e ricordi e che ha come meta l’incontro con un grande protagonista dello sport. Sei campioni con le loro storie per sei puntate. L’ospite del primo episodio è il campione olimpico e mondiale di nuoto, Gregorio Paltrinieri. Primo Episodio - “Federico Buffa Talks” - sabato 15 aprile alle 22.45 su Sky Sport Uno e NOW

Una nuova produzione originale Sky Sport. Federico Buffa Talks è un viaggio a puntate, una strada fatta di dialoghi, attraverso la storia e le storie dello sport. Il grande narratore ci accompagna in un percorso tra presente e memoria, campioni e grandi imprese, rispondendo alle domande di Federico Ferri, direttore di Sky Sport A partire dal 15 aprile, i due episodi della prima puntata saranno disponibili anche on demand. Regia di Leopoldo Muti, a cura di Sara Cometti. Ogni puntata verrà introdotta da Massimo Oldani, voce storica di Radio Capital. Il brano "Playing for time" di Peter Gabriel, che anticipa i/o il nuovo album del grande artista inglese, accompagna e ispira il programma Saranno sei le puntate in onda nel corso del 2023, composte da due episodi ciascuna della durata di un'ora. Nel primo episodio della prima puntata: il Mondiale di Leo Messi e l'eredità del "diez", Gigi Riva e Fabrizio De Andrè, l'impresa straordinaria del Sud Sudan di basket e il ricordo di Manute Bol, l'esempio di Sofia Goggia

Nuovo format, nella prima parte il racconto sportivo Il format si articola in due parti. La prima sarà sempre dedicata al racconto sportivo allo stato puro: Buffa, guidato da Federico Ferri, tornerà su storie e personaggi a lui particolarmente cari. Nel primo episodio, introdotto da Massimo Oldani, splendida voce storica di Radio Capital, si parlerà dell’Argentina di Diego Armando Maradona e Leo Messi, due icone legate da quel vincolo di sincronicità che solo le storie di sport sono capaci di generare. E poi ci sono gli eroi di oggi, come Sofia Goggia o i giocatori della Nazionale di Basket del Sud Sudan (terra d’origine dell’ex stella NBA Manute Bol), riusciti nell’impresa di qualificarsi per la prima volta ai Mondiali.

Nella seconda parte con Buffa e Ferri si racconta un campione Nella seconda parte, il discorso a due diventa una sinfonia a tre, con l’ingresso in campo di un campione dello sport. Nella prima puntata, Gregorio Paltrinieri racconta il suo percorso, non solo di atleta, ma anche personale e umano, la sua infanzia, la famiglia, l’amore per il basket e la scelta di diventare un nuotatore. Perfettamente a suo agio, come in una serata tra vecchi amici, Paltrinieri si racconta con generosità e sincerità, parlando del suo profondo rapporto con l’acqua, della crisi affrontata dopo l’oro vinto alle Olimpiadi di Rio, e di quella che è sempre stata la sua fonte di ispirazione: Kobe Bryant. Oggi, anche Gregorio Paltrinieri è un esempio, non solo sportivo ma anche umano, per le nuove generazioni, come gli studenti dell’Università Bocconi di Milano, membri della squadra di nuoto agonistico, che in questa puntata hanno prestato la voce alle parole del suo libro, "Il peso dell’acqua".

Federico Buffa Talks & Peter Gabriel C’è una canzone che esprime in modo perfetto il senso di questo programma. Si tratta di “Playing for time”, straordinario singolo di Peter Gabriel che anticipa la prossima uscita del nuovo album I/O, un brano che rappresenta perfettamente lo spirito e il senso della nuova produzione originale Sky Sport, per questo inserito a compendio della narrazione. Lo sport è inteso come scrigno della memoria che influenza le nostre vite e ci riporta alle persone con le quali abbiamo vissuto determinate emozioni: lo stesso senso del tempo e dei ricordi che si ritrova in "Playing for time".