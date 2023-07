Si chiude senza medaglie il venerdì in vasca a Fukuoka per l'Italia con la 4x200 stile uomini che si piazza al quinto posto. Deplano centra la finale nei 50 stile, fuori Panziera nelle semifinali dei 200 dorso. I Mondiali di nuoto sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì senza medaglie per l'Italia del nuoto in vasca ai Mondiali di Fukuoka. Tutte le speranze erano riposte sulla 4x200 stile maschile, l'unica finale con gli azzurri presenti. Dopo il terzo tempo nelle batterie, il quartetto composto da De Tullio, Megli, Ciampi e Di Cola si è piazzato al quinto posto con il crono di 7'03''95. Un tempo migliore rispetto alle batterie (l'Italia ha nuotato in 7'06'', ma che non è bastato per salire sul podio. Deluso soprattutto Marco De Tullio per la sua prestazione: "Ho fatto tanti errori, spero di imparare da questi - ammette - Il prossimo anno ricomincerò ancor più motivato. Non ho brillato e non ho fatto il mio". L'oro è andato alla Gran Bretagna, davanti a Stati Uniti (argento) e Australia (bronzo).

Deplano in finale nei 50 stile

Oltre alla 4x200, era impegnato oggi anche Leonardo Deplano nelle semifinali 50 stile. È andata bene al 24enne toscano che si è qualificato per la finale con il crono di 21''74, terza migliore prestazione personale. "Le sensazioni non erano ottime, ma il tempo è stato più veloce del previsto - ha spiegato Deplano - È la mia prima finale mondiale, sono felice ed entusiasta. Ho margine, con un tempo come agli Europei di Roma posso fare qualcosa di bello".

Panziera fuori nei 200 dorso: "Sono molto delusa"

Non sorride, invece, Margherita Panziera, eliminata nelle semifinali dei 200 dorso. La veneta ha nuotato in 2'10''65, un crono ben più alto rispetto a quello registrato in passato dalla tre volte campionessa europea. "Sono molto delusa - ha raccontato - La preparazione è stata terribile per vari problemi di salute. Ho voluto provarci nell'ultimo mese, sputando lacrime e sangue per trovare una condizione che pensavo fosse arrivata".