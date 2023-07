Qin è leggenda: 3° oro e record nei 200 rana

Qin Haiyang riscrive la storia del nuoto ai Mondiali di Fukuoka. Già campione iridato nei 50 e nei 100 rana, il cinese ha vinto anche i 200 con il nuovo record del mondo in 2'05''48, migliorando così la prestazione di Zac Stubblety-Cook che lo scorso anno chiuse in 2'05''95. Quasi cinque centesimi in meno per Qin che diventa il primo nella storia a vincere l'oro nelle tre distanze della rana (50-100-200) nella stessa edizione. Numeri incredibili per il cinese che, prima di Fukuoka, non era mai salito sul podio in una rassegna iridata in vasca lunga. In Giappone, però, è l'assoluto protagonista visto che, oltre ai tre ori individuali, si è laureato campione anche nella 4x100 misti mista.