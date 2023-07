Nuoto: Pilato-Ceccon avanti, attesa per Quadarella

Thomas Ceccon in semifinale nei 50 dorso, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo in semifinale nei 50 rana e la 4x100 stile mista in finale. Questi i risultati degli azzurri nel corso della notte italiana ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Il veneto si è qualificato con il tempo di 24.80 e tornerà in vasca alle 14.06 italiane per conquistare l'ennesima finale in questa rassegna iridata. Ottima prova di Pilato, che ha strappato il pass per le semifinali dei 50 rana con il miglior tempo delle batterie (29.60). Semifinale che vedrà protagonista anche un'altra azzurra, Anita Bottazzo, capace di nuotare in 30.02. Le nostre atlete torneranno in vasca alle 13.26 italiane. Bene anche la 4x100 mista italiana, che disputerà la finale con chance di medaglia alle 14.45 di oggi (ultima gara del programma). Nei 50 sl niente da fare per Chiara Tarantino, eliminata nelle batterie.