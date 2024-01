Europei, Setterosa ko in semifinale: vince Olanda

Le azzurre perdono 7-6 in semifinale contro l'Olanda, che si giocherà il titolo contro la Spagna. L'Italia cercherà invece di conquistare il pass olimpico contro la Grecia, nella finale per il terzo posto. La sfida è in programma sabato alle 19

Il Setterosa si ferma in semifinale nell'Europeo di pallanuoto in corso a Eindhoven. Le azzurre, allenate dal Ct Silipo, sono state sconfitte dalle padrone di casa dell'Olanda che hanno avuto la meglio con il punteggio finale di 7-6. All'Italia non sono bastate le reti messe a segno da Avegno, Bettini, Picozzi, Bianconi, Viacava e Palmieri. Lo scorso anno le olandesi eliminarono il Setterosa nella semifinale del Mondiale, confermandosi avversario estremamente insidoso. La nostra nazionale si giocherà la qualificazione all'Olimpiade di Parigi nella finale per il terzo posto contro la Grecia, che è stata battuta 13-5 dalla Spagna. La sfida è in programma sabato 13 gennaio alle 19, mentre alle 20.30 ci sarà il match tra Olanda e Spagna che decreterà la vincitrice della rassegna continentale.