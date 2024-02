Mondiali tuffi e nuoto artistico, i risultati di oggi

Tutti qualificati per la finale i 9 atleti del preliminare del solo libero maschile. Tra questi anche il nostro Giorgio Minisini, argento ieri nel solo tecnico. Terzo punteggio per l’atleta romano nonostante tre base mark. Miglior punteggio per l’oro del solo tecnico: il cinese Yang. Finale oggi alle 18.

Trampolino 3 metri, Marsaglia in semifinale

Stacca il pass per la semifinale del trampolino 3 metri Lorenzo Marsaglia, che chiude al 16esimo posto le eliminatorie. Nulla da fare invece per Giovani Tocci, 21esimo: lontano dal 18esimo posto, ultimo valido per l’accesso alle semifinali. Comanda il cinese e campione del mondo uscente Xie Siyi con 493.05 punti. Semifinale in programma mercoledì 7 febbraio, alle 8 in Italia, e nel pomeriggio dalle 18.30 la finale, anticipata alle 13 da quella dal trampolino sincro da 3 metri con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, bronzo iridato in carica e quindi con la carta olimpica in tasca da luglio.