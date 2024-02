Paltrinieri fuori nei 1500 stile. Speranza 4x100

Paltrinieri: "In mezzo mi sono un po' addormentato"

L’analisi di Gregorio al termine della gara: "Ho provato a partire bene, poi in mezzo mi sono un po' addormentato. Sono rimasto fuori di pochissimo, mi dispiace. Avevo visto la batteria prima, sono andati forti, quindi dovevo gareggiare al top. Non mi sono sentito bene, probabilmente qualche errore in mezzo alla gara. Mi dispiace perché volevo avere un'altra possibilità in finale. Imparo che devo fare le batterie meglio e sentirmi meglio. Devo cercare delle belle sensazioni anche in batteria. In passato nuotavo meglio in batteria, adesso rischio sempre e scherzo con il fuoco. Non lo faccio apposta, però quattro gare ravvicinate diventano difficili. Stamattina non mi sentivo brillante, devo migliorare questo aspetto per Parigi". Deluso anche De Tullio: "Pensavo di fare meglio, di certo non mi aspettavo il miglior tempo ma nemmeno quello messo a referto. Non so cosa sia successo, probabilmente non ero al meglio".