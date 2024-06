Cadono record italiani. Si nuotano prestazioni di livello mondiale. Duellano grandi campioni pronti a far la prova generale delle battaglie acquatiche che vedremo per le medaglie all’Olimpiade. Ma gli Internazionali di Nuoto, il Trofeo Settecolli di Roma, restano soprattutto l’ultima manifestazione utile per strappare un pass per Parigi. E per questo raccoglie innumerevoli storie. Tra sogni e cocenti delusioni. Il bello dello sport, che si manifesta senza filtri sul volto degli atleti. Come quello di Giulia Ramatelli, 23enne romana. Tifosa della Roma, cresciuta con il mito di Totti. Promettente nuotatrice a livello giovanile. Una medaglia agli Europei Juniores nel 2016 e poi poco altro. Nuotava a dorso, lo stile in cui si guarda al cielo. Ma ha dovuto guardare in giù, andare in giù, e guardare anche in basso, prima di conquistarsi la sua prima olimpiade. Circa due anni fa la scelta di andarsi ad allenare con Fabrizio Antonelli, l’allenatore di Gregorio Paltrinieri. Che la ribalta, stilisticamente parlando, per tornare a guardare in su, con nuove speranze. La convince che lo stile libero può essere la strada giusta: perché anche guardando il fondo della piscina si può tornare a vedere il cielo.