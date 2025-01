Sci: Odermatt domina a Wengen, Paris è quarto

Quarto posto per Paris nella lunghissima Lauberhorn di Wengen, dominata da Odermatt. Per l'Italia ci sono poi il decimo tempo di Florian Schieder in 2.23.95 ed il tredicesimo di Mattia Casse in 2.24.31

Svizzeri imbattibili sulla loro pista più famosa, la lunghissima Lauberhorn di Wengen. Marco Odermatt - 27 anni, vincitore delle tre ultime coppe del mondo e dominatore della stagine, si è imposto nella discesa in 2.22.58, terzo successo consecutivo in questa gara. Alle sue spalle il suo giovane connazionale Franjo von Allmen, che venerdì aveva vinto il superG, in 2.22.95. Terzo un po' a sorpresa lo sloveno Mikael Hrobat in 2.23.15 che era partito con il pettorale 1. Per l'Italia c'è invece un posto ai piedi del podio, quarto in 2.23.27, per un comunque molto soddisfatto Dominik Paris che sta registrando miglioramenti personali gara dopo gara. Per l'Italia c'è poi il 10/o tempo di Florian Schieder in 2.23.95 ed il 13/o di Mattia Casse in 2.24.31.