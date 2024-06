Al Settecolli Michele Lamberti -figlio di Giorgio, il primo storico primatista mondiale del nuoto italiano- eguaglia il record italiano del suo compagno d’allenamento Thomas Ceccon (oggi secondo all’arrivo) nei 50 dorso. Oro e pass olimpico anche per Carini nei 200 farfalla. Vittorie e record dei campionati per Miressi nei 100 stile e Quadarella negli 800 femminili. Paltrinieri chiude nono negli 800 sl

Primo posto e record italiano eguagliato nei 50 dorso per Michele Lamberti al Settecolli. Il figlio di Giorgio, primo storico primatista mondiale del nuoto italiano, nuota in 24.40, come Thomas Ceccon, che nella stessa gara arriva però secondo con 24.55. Chiude terzo il brasiliano Guilherme Basseto. Sesto e ottavo posto, invece, per gli altri due azzurri Francesco Lazzari e Matteo Brunelli. Lamberti ieri aveva già ottenuto il pass olimpico nei 100 dorso, nella gara vinta con un super tempo da Ceccon.

Lamberti e l'abbraccio con papà Giorgio: "Cognome non passa mai inosservato" “Sono molto contento -le parole di Michele Lamberti dopo il record italiano- Poi eguagliarlo è un motivo in più di felicità. Forse un centesimo in meglio sarebbe stato meglio (ride, ndr). Era comunque importante venire qui e dimostrare che ho fatto passi in avanti importanti". Contento anche Ceccon che chiude con una battuta sul collega Lamberti: "Il tempo che ho fatto mi soddisfa. Meritato il record di Michele, certo doveva battermi, arrivare pari cosa significa…". Quindi, a proposito del suo essere figlio d’arte, dopo uno storico record del mondo del proprio papà: “Si è sempre sentito, sai che con questo cognome non passi inosservato, ci hanno sempre tolto questa pressione di dosso e detto di guardare alla propria strada e divertirsi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (@federnuoto)

Settecolli, oro e pass olimpico per Carini nei 200 farfalla Giacomo Carini ottiene la qualificazione olimpica con un crono che sarebbe valsa la medaglia a Tokyo nei 200 delfino, sfiorando di 6 centesimi il primato italiano di Burdisso (bronzo all’ultima olimpiade) che nonostante abbia ottenuto il tempo limite non potrà difendere il suo podio. Nel nuoto ci possono essere massimo due italiani per gara e l’altro posto è di Razzetti, vice campione del mondo in carica in questa gara.

Settecolli, Miressi vince i 100 sl Alessandro Miressi vince i 100sl al Settecolli in 48.08, registrando anche il miglior tempo della manifestazione. Si mette alle spalle l'inglese Matthew Richards (48.05) e il brasiliano Guilherme Carib Santos (48.80). "Oggi volevo fare sotto il 48 ma sono contento lo stesso non avendolo preparato -ha detto Miressi- La gara non dovevo farla qui ma tra un mesetto a Parigi. Ora ci penso tanto ai Giochi perché ci sono tanti avversari che vanno forte e io ci metterò tutto me stesso".