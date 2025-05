Dopo il bronzo conquistato nella gara a squadre, per l'Italia è arrivata un'altra medaglia agli Europei di tuffi che si stanno disputando in Antalya (Turchia): Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono diventati vicecampione d'Europa nella categoria sincro mixed dal trampolini di tre metri. La coppia originaria di Roma (289.71 punti totali) è rimasta in testa alla classifica fino al quinto ed ultimo salto quando è stata superata di soli 3 centesimi dai tedeschi Luis Avila e Lena Hentschel che hanno conquistato l'oro con 289.74. Decisivo per la vittoria un complicato triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato che gli ha fatto gudagnare 72.54 punti parziali mentre i giudici hanno penalizzato nel voto gli italiani che hanno portato un doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato, buono nell'esecuzione ma non nel sincronismo. Per Pellacani-Santoro è il quarto podio continentale dopo gli ori a Budapest 2021, Cracovia 2023 (Giochi europei) e il bronzo a Roma 2022