Chiara Pellacani, 20 anni, fa il bis agli europei di tuffi in corso ad Antalya (Turchia). Dopo aver vinto con Matteo Santoro nel sincro-misto da 3 metri, l'azzurra ha conquistato la medaglia d'oro nel trampolino da 1 metro. L'italiana ha ottenuto un punteggio complessivo di 283.75 punti. Dietro di lei in 2^ posizione è arrivata la svedese Elna Widerstrom, campionessa uscente, mentre la medaglia di bronzo l'ha conquistata Michelle Luisa Heimberg (Svizzera). Dopo Tania Cagnotto ed Elena Bertocchi, Pellacani è diventata la 3° italiana a vincere l'oro nella categoria 1 metro. In carriera l'azzurra ha ottenuto 18 medaglie (8 ori, 6 argenti e 5 bronzi).