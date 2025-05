Europei di tuffi 2025, oro per Sarah Jodoin Di Maria dai 10 metri

Il medagliere dell'Italia agli Europei di tuffi in corso in Antalya (Turchia) continua ad aumentare: l'italocanadese Sarah Jodoin Di Maria ha conquistato la medaglia d'oro nel tuffo da 10 metri grazie al punteggio complessivo di 324.85. Dietro di lei argento per la tedesca Pauline Alexandra Pfeif (319.45 punti) e bronzo con 312.10 punti per Else Guurtje Praasterink (Olanda). Questo per la nuotatrice è risultato più importante della carriera, nel 2024 era arrivata 5° nella finale mondiale a Doha e 10° in quella dell'Olimpiade di Parigi. Nella stessa categoria in cui ha trionfato Jadoin Di Maria, in passato avevano vinto l'oro altre due azzurre: Tania Cagnotto, a Madrid 2004 ed Eindhoven 2008, e Noemi Batki a Torino nel 2011.