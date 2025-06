Mondiale pallanuoto, Italia: i 15 convocati del Ct Sandro Campagna

Il Ct della Nazionale italiana di pallanuoto Sandro Campagna ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in programma dal 12 al 24 luglio a Singapore. Il settebello, che nell’ultimo Mondiale a Doha nel 2024 ha conquistato la medaglia d'argento, è nel gruppo A ed esordirà il 12 luglio contro la Romania. Tutto il Mondiale di nuoto (11 luglio-3 agosto) sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW

