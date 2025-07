Silipo: "Squadra deve vivere il Mondiale giorno per giorno"

Una pallanuoto che, secondo Silipo, sta cambiando anno dopo anno: "Le nuove regole hanno aiutato ad avere un'evoluzione e si vede una pallanuoto molto più atletica dove l'atleta ideale è quello che sappia fare tutto e con un gioco molto più dinamico e veloce - ha spiegato - e noi stiamo cercando di adattarci. Qui non faremo calcoli, la squadra deve viversi il Mondiale giorno per giorno, da qui all'ottavo o al quarto di finale". Nella competizione, poi, si vedrà una nuova Nazionale, formata da ben otto esordienti su 15 per impostare il nuovo ciclo olimpico. In tal senso, Silipo conta che il gruppo possa adattarsi in fretta ai cambiamenti degli ultimi anni: "Abbiamo otto esordienti che romperanno il ghiaccio a differenza di molte nazionali che sono arrivate con una grossa ossatura delle Olimpiadi - ha detto -. Ad esempio l'Australia che affronteremo per la supremazia del girone, ma anche la Spagna, l'Olanda, la stessa Ungheria. Noi e gli Stati Uniti abbiamo fatto qualche cambio più radicale. Per noi, ripeto, è un Mondiale da vivere alla giornata, finiamo questo girone e poi iniziamo a fare un primo bilancio".