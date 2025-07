L'Italia batte ai rigori la Serbia: quarti vicini

L'Italia batte la fortissima Serbia (tre ori olimpici di fila e campioni olimpici in carica) ai rigori nella seconda partita del girone. Dopo il successo all'esordio 17-5 con la Romania il Settebello sale a quota 5 punti nel gruppo: passaggio ai quarti ipotecato. Prossima e ultima sfida nel gruppo mercoledì 16 col Sudafrica. I Mondiali di nuoto sono live da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW

